Результаты матчей плей-офф женской волейбольной Суперлиги 5 апреля, турнирная сетка

5 апреля стартовала четвертьфинальная стадия чемпионата России – 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги. Прошли первые матчи серий плей-офф, «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Саратовский «Протон» на выезде одолел «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 (20:25, 25:12, 25:19, 15:25, 15:10).
Казанское «Динамо-Ак Барс» в домашнем матче обыграло «Динамо-Метар» из Челябинска. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:18).
Московское «Динамо» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 32:30) обыграло «Динамо» из Краснодара на домашней арене.
Действующий чемпион «Локомотив» из Калининградской области обыграл «Тулицу» (Тульская область) со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:10).
Вторые матчи в четвертьфинальных сериях до двух побед запланированы на 9 апреля.
Действующими чемпионками России являются волейболистки «Локомотива» (Калининградская область). В решающей серии они обыграли «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга.
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