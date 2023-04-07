Волейбольная «Закса» в третий раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов

Волейболисты польской «Заксы» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов одержали победу над итальянской «Перуджей» со счётом 3:1 (25:23, 25:18, 19:25, 27:25).

Команде из Польши после первого домашнего матча, который завершился со счётом 3:1 в её пользу, было достаточно выиграть две партии, что и получилось во втором матче. По сумме обеих встреч волейболисты «Заксы» досрочно стали победителями противостояния. Именно поэтому в третьей партии тренеры обеих команд дали возможность выйти на площадку волейболистам, получающим меньше всего игрового времени.

«Закса» после двух подряд побед в Лиге чемпионов (в 2021 и 2022 годах) вновь получила шанс подтвердить звание чемпиона. В финале турнира команда Туомаса Саммелвуо, возглавлявшего мужскую сборную России с 2019 по 2022 год, сыграет с другим польским клубом – «Ястшембски Венгель», волейболисты которого в ответном матче на своей площадке уступили со счётом 2:3 турецкому «Халкбанку», но по сумме двух матчей вышли в финал турнира.