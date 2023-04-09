Чемпионат России по волейболу, женщины: расписание матчей плей-офф 9 апреля

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В воскресенье, 9 апреля, состоятся вторые четвертьфинальные матчи чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание первых четвертьфинальных матчей. 9 апреля

15:00. «Динамо-Метар» (Челябинск) – «Динамо-Ак Барс» (Казань)

15:00. «Протон» (Саратов) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург)

16:00. «Динамо» (Краснодар) – «Динамо» (Москва)

17:00. «Тулица» (Тула) – «Локомотив» (Калининград)

Если для определения полуфиналистов понадобятся третьи матчи, они состоятся 12 апреля там же, где и первые.

Действующими чемпионками России являются волейболистки «Локомотива» (Калининградская область). В решающей серии они обыграли «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга.