Действующие чемпионки волейболистки «Локомотива» вышли в полуфинал Суперлиги

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Сегодня, 9 апреля, состоялся ответный матч четвертьфинальной стадии чемпионата России – 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги между командами «Тулица» (Тульская область) — «Локомотив» (Калининградская область), который завершился со счётом 0:3 (19:25, 23:25, 23:25) в пользу действующих чемпионок из Калининградской области.

«Локомотив» становится полуфиналистом чемпионата России, обыграв в первом матче спортсменок из Тульской области со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:10).

Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2022/2023, плей-офф. Четвертьфинал, второй матч

«Тулица» (Тульская область) – «Локомотив» (Калининградская область) – 0:3 (19:25, 23:25, 23:25).

Напомним, волейболистки «Локомотива» (Калининград) являются действующими чемпионками России.