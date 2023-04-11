Ронни О`Салливан настроен на борьбу за рекордный восьмой титул чемпиона мира

Британский профессиональный игрок в снукер, семикратный чемпион мира Ронни О`Салливан и его тренер Стив Фини рассказали о целях на текущий сезон.

«Мы должны развиваться, чтобы получить восьмой трофей чемпионата мира. Многие люди думают, что Ронни собирался победить, но в этом сезоне мы увидели более точных игроков на поле. Ронни должен был быть лучше них. В этом сезоне не было хороших результатов, он не смог играть так хорошо, как хотел.

Но я думаю, что в этом или следующем году он может одержать восьмую победу. Если мы приложим должное количество усилий, то есть хороший шанс, что всё получится. Но Ронни не собирается позволять снукеру и рекорду управлять им. В своём собственном темпе и в своём собственном стиле он достигает своей цели.

Ронни всегда говорит мне, что нужно сохранять внутреннее равновесие, но ясно, что есть желание заполучить свой восьмой трофей. Многие люди думают, что мы можем легко выиграть чемпионат мира, но Ронни очень хорошо знает, что для этого ещё предстоит много работы», – сказал Стив Фини в интервью Eurosport.

Ронни О`Салливан добавил: «Очевидно, я буду стараться изо всех сил, чтобы получить титул чемпиона мира в этом году. И я думаю, что у меня есть ещё четыре хороших настоящих попытки, четыре сезона».

Напомним, сейчас Ронни О`Салливан является семикратным чемпионом мира и делит рекорд по количеству титулов с шотландским игроком в снукер Стивеном Хендри.

В этом году чемпионат мира по снукеру пройдёт с 15 апреля по 1 мая в Великобритании.