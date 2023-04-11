О'Салливан назвал восемь игроков, которые могут помешать ему выиграть рекордный титул

Британский профессиональный игрок в снукер, семикратный чемпион мира Ронни О`Салливан назвал своих главных соперников, которые могут помешать ему выиграть рекордный, восьмой титул чемпиона мира по снукеру.

«Вокруг столько хороших игроков, таких как Мёрфи, Джадд, Нил Робертсон, Джон Хиггинс, Марк Уильямс, Марк Аллен и Дин Цзюньхуэй.

Они хорошие игроки, и вы видите, как Шон Мёрфи обыграл Марка Селби на последнем турнире. Он также одержал победу и на предыдущем турнире.

Все обыгрывают друг друга. Так что очень сложно сказать, кто сильнее. Есть несколько действительно фантастических игроков. Селби отлично справился – он выиграл много турниров.

Но это чемпионат мира, это другое испытание, и в Шеффилде предстоит сыграть в большой снукер», — сказал О'Салливан в интервью Eurosport.

Британский спортсмен является фаворитом, готов защитить свою корону чемпиона мира и побить рекорд легендарного Стивена Хендри.

В этом году чемпионат мира по снукеру пройдёт с 15 апреля по 1 мая в Великобритании.