Определились полуфинальные пары волейбольной Суперлиги у женщин

Сегодня, 12 апреля, завершились четвертьфинальные матчи серии плей-офф женской Суперлиги. Стали известны все пары, которые сыграют к полуфинале чемпионата России и разыграют места с первого по четвёртое.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом полуфинальных пар:
«Локомотив» (Калининград) – «Протон» (Саратов). Первые две встречи в серии до трёх побед пройдут 17 и 19 апреля в Калининграде. Затем команды переезжают в Саратов.
«Динамо» (Москва) – «Динамо-Метар» (Челябинск). Первые две встречи в серии до трёх побед пройдут 16 и 18 апреля в Москве. Затем команды переезжают в Челябинск.
Напомним, в четвертьфинальных матчах калининградский «Локомотив», саратовский «Протон» и московское «Динамо» обыграли своих соперников в двух матчах. «Динамо-Метар» в финальной встрече серии из трёх матчей одержал победу над казанским «Динамо-Ак Барс» в среду, 12 апреля.
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