Определились полуфинальные пары волейбольной Суперлиги у женщин

Сегодня, 12 апреля, завершились четвертьфинальные матчи серии плей-офф женской Суперлиги. Стали известны все пары, которые сыграют к полуфинале чемпионата России и разыграют места с первого по четвёртое.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом полуфинальных пар:

«Локомотив» (Калининград) – «Протон» (Саратов). Первые две встречи в серии до трёх побед пройдут 17 и 19 апреля в Калининграде. Затем команды переезжают в Саратов.

«Динамо» (Москва) – «Динамо-Метар» (Челябинск). Первые две встречи в серии до трёх побед пройдут 16 и 18 апреля в Москве. Затем команды переезжают в Челябинск.

Напомним, в четвертьфинальных матчах калининградский «Локомотив», саратовский «Протон» и московское «Динамо» обыграли своих соперников в двух матчах. «Динамо-Метар» в финальной встрече серии из трёх матчей одержал победу над казанским «Динамо-Ак Барс» в среду, 12 апреля.