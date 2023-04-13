Определены все участники финальной стадии чемпионата мира по снукеру

В среду, 12 апреля, завершился отборочный этап чемпионата мира по снукеру, проходивший в Английском институте спорта в Шеффилде. В основной этап через квалификацию прошли 16 спортсменов. Ещё 16 попали напрямую, и среди них – легендарный снукерист из Великобритании Ронни О'Салливан.

Список сеяных: Ронни О’Салливан (1), Марк Селби (2), Марк Аллен (3), Шон Мёрфи (4), Джадд Трамп (5), Нил Робертсон (6), Кайрен Уилсон (7), Марк Уильямс (8), Люка Бресель (9), Джон Хиггинс (10), Али Картер (11), Джек Лисовски (12), Роберт Милкинс (13), Стюарт Бингем (14), Гэри Уилсон (15), Дин Цзюньхуэй (16).

Список прошедших квалификацию: У Ицзэ, Энтони Макгилл, Фань Чжэнъи, Мэттью Селт, Рики Уолден, Сы Цзяхуэй, Джек Джонс, Ноппон Саенгхам, Джимми Робертсон, Райан Дэй, Дэвид Грэйс, Хоссейн Вафаей, Пан Цзюньсюй, Эллиот Слессор, Дэвид Гилберт, Джо Перри.

Жеребьёвка первого раунда финальной стадии пройдёт утром 13 апреля. Матчи раунда будут сыграны в период с 15 по 20 апреля.

Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.

Напомним, О'Салливан является семикратным чемпионом мира. В случае победы он установит рекорд по количеству титулов чемпиона мира, став восьмикратным победителем турнира.