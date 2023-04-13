Опрос: как завершится четвёртая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам?

Сегодня, 13 апреля, в Астане (Казахстан) состоится четвёртая партия матча за мировую шахматную корону, в котором российский гроссмейстер Ян Непомнящий сойдётся с представителем Китая Дин Лижэнем.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как завершится четвёртая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам?»

Напомним, третья партия титульного поединка закончилась ничьей, Непомнящий играл белыми. Общий счёт противостояния — 2:1 в пользу россиянина.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти». В четвёртой партии Непомнящий будет играть чёрными фигурами.