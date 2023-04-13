Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Опасный момент для Непомнящего. LIVE

Начало четвёртой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам — в 12:00 мск.
В четверг, 13 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором сошлись Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В четвёртой партии российский гроссмейстер будет играть чёрными.
После трёх партий Непомнящий ведёт со счётом 2:1 — победа во второй партии, безусловно, была невероятно важной. Казалось, что Лижэнь, который был не в своей тарелке, может рассыпаться, но этого не случилось. Напротив, он пришёл в себя, повеселел и вернулся в борьбу. Сейчас Дин крайне опасен для Яна.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию четвёртой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 и расскажет обо всём самом интересном, что происходит как за доской, так и за её пределами.
Интересная деталь — в матче за звание чемпиона мира Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сидят за шахматным столом на разных креслах. Россиянин и вовсе привёз свой стул с собой. Подробности читайте в нашем материале.
И в третьей партии китайский гроссмейстер действительно выглядел совсем иначе.
О том, как Дин Лижэнь перехватил инициативу, а Непомнящий устоял под его атаками в третьей партии, можете прочитать в нашем обзоре.
Казалось, что в третьей партии подавленный Лижэнь совсем рассыпется, но этого не произошло. На пресс-конференции после партии он рассказал, что ему удалось справиться со своими психологическими проблемами.
Друзья помогли мне справиться с некоторыми эмоциональными проблемами, и сегодня я чувствовал себя более комфортно. Я думал, что проблемы серьёзнее, что мне нужен доктор, но всё оказалось не так страшно. Это было связано с волнением перед матчем. Я чувствую себя всё лучше. Вы видите, что я всё больше времени провожу у стола, а не прячусь в комнате отдыха.
После первой партии Дин Лижэнь рассказал о своих психологических проблемах. Судя по всему, это состояние отразилось и на второй партии, которая сложилась для китайского гроссмейстера совсем не удачно.
Я не готовился вчера, так как борюсь с чувствами и эмоциями. Я недоволен собой и немного подавлен после окончания этой партии. Вначале я просто не мог думать о шахматах, я чувствовал себя странно, на меня накатывали дурные воспоминания, словно какое-то помутнение рассудка. Я испытываю сильное давление. В комнате отдыха я сидел закутавшись в куртку, потому что испытывал сильную тревогу.
Во второй Партии Непомнящий обыграл Лижэня всего лишь за 29 ходов — просто невероятный результат для матча такого высокого уровня.
Вспоминаем, кому в чемпионском матче удавалась одержать победу ещё быстрее.
После трёх партии счёт в матче 2:1 в пользу российского гроссмейстера. Первая и третья партии завершились вничью. Во второй, играя чёрными, выиграть удалось Немпомнящему.
Предлагаем вспомнить, как развивались события в первых партиях матча.
Доброе утро, дорогие друзья! Уже сегодня в Казахстане Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграют четвёртую партию матча за шахматную корону. Начало в 12.00 по Москве.
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