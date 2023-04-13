Китайский гроссмейстер пришёл в себя после стартовых неудач, и теперь Яну придётся очень сложно.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Опасный момент для Непомнящего. LIVE

Начало четвёртой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам — в 12:00 мск.

В четверг, 13 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором сошлись Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В четвёртой партии российский гроссмейстер будет играть чёрными.

После трёх партий Непомнящий ведёт со счётом 2:1 — победа во второй партии, безусловно, была невероятно важной. Казалось, что Лижэнь, который был не в своей тарелке, может рассыпаться, но этого не случилось. Напротив, он пришёл в себя, повеселел и вернулся в борьбу. Сейчас Дин крайне опасен для Яна.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию четвёртой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 и расскажет обо всём самом интересном, что происходит как за доской, так и за её пределами.