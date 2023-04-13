Стали известны результаты жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира по снукеру

Стали известны результаты жеребьёвки первого раунда финальной стадии чемпионата мира по снукеру.
Легендарный британский снукерист, семикратный чемпион мира Ронни О`Салливан в стартовом поединке на турнире встретится с представителем Китая Пан Цзюньсюем.
Снукер. Чемпионат мира — 2023. Первый раунд
Ронни О'Салливан (1) – Пан Цзюньсюй
Дин Цзюньхуэй (16) – Хоссейн Вафаей
Люка Бресель (9) – Рики Уолден
Марк Уильямс (8) – Джимми Робертсон
Джадд Трамп (5) – Энтони Макгилл
Джек Лисовски (12) — Ноппон Саенгхам
Роберт Милкинс (13) – Джо Перри
Шон Мёрфи (4) – Сы Цзяхуэй
Марк Аллен (3) – Фань Чжэнъи
Стюарт Бингем (14) – Дэйв Гилберт
Али Картер (11) – Джек Джонс
Нил Робертсон (6) – У Ицзэ
Кайрен Уилсон (7) – Райан Дэй
Джон Хиггинс (10) – Дэвид Грейс
Гэри Уилсон (15) – Эллиот Слессор
Марк Селби (2) – Мэттью Селт
Матчи первого раунда будут сыграны в период с 15 по 20 апреля. Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.
Напомним, Ронни О'Салливан является семикратным чемпионом мира. В случае победы он установит рекорд по количеству титулов чемпиона мира, став восьмикратным победителем турнира.
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