Стали известны результаты жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира по снукеру

Стали известны результаты жеребьёвки первого раунда финальной стадии чемпионата мира по снукеру.

Легендарный британский снукерист, семикратный чемпион мира Ронни О`Салливан в стартовом поединке на турнире встретится с представителем Китая Пан Цзюньсюем.

Снукер. Чемпионат мира — 2023. Первый раунд

Ронни О'Салливан (1) – Пан Цзюньсюй

Дин Цзюньхуэй (16) – Хоссейн Вафаей

Люка Бресель (9) – Рики Уолден

Марк Уильямс (8) – Джимми Робертсон

Джадд Трамп (5) – Энтони Макгилл

Джек Лисовски (12) — Ноппон Саенгхам

Роберт Милкинс (13) – Джо Перри

Шон Мёрфи (4) – Сы Цзяхуэй

Марк Аллен (3) – Фань Чжэнъи

Стюарт Бингем (14) – Дэйв Гилберт

Али Картер (11) – Джек Джонс

Нил Робертсон (6) – У Ицзэ

Кайрен Уилсон (7) – Райан Дэй

Джон Хиггинс (10) – Дэвид Грейс

Гэри Уилсон (15) – Эллиот Слессор

Марк Селби (2) – Мэттью Селт

Матчи первого раунда будут сыграны в период с 15 по 20 апреля. Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.

Напомним, Ронни О'Салливан является семикратным чемпионом мира. В случае победы он установит рекорд по количеству титулов чемпиона мира, став восьмикратным победителем турнира.