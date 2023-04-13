18-летняя волейболистка итальянской «Новары» погибла, выпав из окна гостиничного номера

Волейболистка итальянской «Новары» Джулия Итума погибла, выпав из окна своего гостиничного номера в Турции, сообщает Corriere dello Sport. Отмечается, что 18-летняя спортсменка скончалась на месте происшествия до приезда врачей.
В среду волейболистки «Новары» в Стамбуле со счётом 0:3 уступили «Эджзаджибаши», за который играет россиянка Ирина Воронкова, и не смогли выйти в финал женской Лиги чемпионов.
В составе сборной Италии Джулия Итума выигрывала молодёжный чемпионат Европы и чемпионат мира, а также золото юношеских Олимпийских игр.
Соболезнования в связи с гибелью волейболистки в своих социальных сетях выразил бывший главный тренер мужской национальной команды по волейболу Мауро Берруто.
«Я потрясён трагической кончиной Джулии Итумы, 18-летней волейболистки «Новары». Мои соболезнования семье, клубу и всему великому сообществу итальянского волейбола», – написал в своих социальных сетях Берутто.
- 13 апреля 2023
-
12:45
-
12:14
-
11:48
-
10:02
-
09:05
-
00:09
- 12 апреля 2023
-
23:48
-
23:30
-
23:23
-
22:52
-
22:21
-
21:55
-
21:33
-
20:50
-
16:06
-
15:57
-
15:42
-
15:22
-
13:29
-
13:06
-
12:14
-
10:00
-
09:05
-
01:13
-
00:18
- 11 апреля 2023
-
23:40
-
23:18
-
21:39
-
21:07
-
20:42
-
18:50
-
18:08
-
16:37
-
15:35
-
15:00