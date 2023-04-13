18-летняя волейболистка итальянской «Новары» погибла, выпав из окна гостиничного номера

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Волейболистка итальянской «Новары» Джулия Итума погибла, выпав из окна своего гостиничного номера в Турции, сообщает Corriere dello Sport. Отмечается, что 18-летняя спортсменка скончалась на месте происшествия до приезда врачей.

В среду волейболистки «Новары» в Стамбуле со счётом 0:3 уступили «Эджзаджибаши», за который играет россиянка Ирина Воронкова, и не смогли выйти в финал женской Лиги чемпионов.

В составе сборной Италии Джулия Итума выигрывала молодёжный чемпионат Европы и чемпионат мира, а также золото юношеских Олимпийских игр.

Соболезнования в связи с гибелью волейболистки в своих социальных сетях выразил бывший главный тренер мужской национальной команды по волейболу Мауро Берруто.

«Я потрясён трагической кончиной Джулии Итумы, 18-летней волейболистки «Новары». Мои соболезнования семье, клубу и всему великому сообществу итальянского волейбола», – написал в своих социальных сетях Берутто.