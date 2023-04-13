Непомнящий уступил Лижэню в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону
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Четвёртая партия матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем за звание чемпиона мира завершилась победой китайского гроссмейстера. Соревнования проходят в Астане (Казахстан).
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. Четвёртая партия
Дин Лижэнь (Китай) – Ян Непомнящий (Россия) – 1:0.
После четвёртой партии счёт титульного матча ничейный — 2:2. Следующая партия состоится послезавтра, 15 апреля. Согласно регламенту матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».
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