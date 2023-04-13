Чемпионат мира по снукеру — 2023: расписание матчей и турнирная сетка

Сегодня, 13 апреля, в театре «Крусибл» прошла жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира — 2023 по снукеру. Первый её раунд пройдёт с 15 по 20 апреля.

Снукер. Чемпионат мира — 2023. Первый раунд (1/16 финала)

Ронни О'Салливан (1, действующий чемпион) – Пан Цзюньсюй – 15 апреля.

Дин Цзюньхуэй (16) – Хоссейн Вафаей – 16 и 17 апреля.

Люка Бресель (9) – Рики Уолден – 15 и 16 апреля.

Марк Уильямс (8) – Джимми Робертсон – 16 и 17 апреля.

Джадд Трамп (5) – Энтони Макгилл – 18 и 19 апреля.

Джек Лисовски (12) — Ноппон Саенгхам – 18 и 19 апреля.

Роберт Милкинс (13) – Джо Перри – 17 и 18 апреля.

Шон Мёрфи (4) – Сы Цзяхуэй – 19 и 20 апреля.

Марк Аллен (3) – Фань Чжэнъи – 17 апреля.

Стюарт Бинэм (14) – Дэйв Гилберт – 15 и 16 апреля.

Али Картер (11) – Джек Джонс – 15 и 16 апреля.

Нил Робертсон (6) – У Ицзэ – 15 и 16 апреля.

Кайрен Уилсон (7) – Райан Дэй – 19 апреля.

Джон Хиггинс (10) – Дэвид Грейс – 17 и 18 апреля.

Гэри Уилсон (15) – Эллиот Слессор – 18 апреля.

Марк Селби (2) – Мэттью Селт – 19 и 20 апреля.

Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.