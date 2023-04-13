Чемпионат мира по снукеру — 2023: расписание матчей и турнирная сетка

Сегодня, 13 апреля, в театре «Крусибл» прошла жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира — 2023 по снукеру. Первый её раунд пройдёт с 15 по 20 апреля.
Снукер. Чемпионат мира — 2023. Первый раунд (1/16 финала)
Ронни О'Салливан (1, действующий чемпион) – Пан Цзюньсюй – 15 апреля.
Дин Цзюньхуэй (16) – Хоссейн Вафаей – 16 и 17 апреля.
Люка Бресель (9) – Рики Уолден – 15 и 16 апреля.
Марк Уильямс (8) – Джимми Робертсон – 16 и 17 апреля.
Джадд Трамп (5) – Энтони Макгилл – 18 и 19 апреля.
Джек Лисовски (12) — Ноппон Саенгхам – 18 и 19 апреля.
Роберт Милкинс (13) – Джо Перри – 17 и 18 апреля.
Шон Мёрфи (4) – Сы Цзяхуэй – 19 и 20 апреля.
Марк Аллен (3) – Фань Чжэнъи – 17 апреля.
Стюарт Бинэм (14) – Дэйв Гилберт – 15 и 16 апреля.
Али Картер (11) – Джек Джонс – 15 и 16 апреля.
Нил Робертсон (6) – У Ицзэ – 15 и 16 апреля.
Кайрен Уилсон (7) – Райан Дэй – 19 апреля.
Джон Хиггинс (10) – Дэвид Грейс – 17 и 18 апреля.
Гэри Уилсон (15) – Эллиот Слессор – 18 апреля.
Марк Селби (2) – Мэттью Селт – 19 и 20 апреля.
Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.
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