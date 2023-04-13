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Легендарный снукерист Ронни О'Салливан назвал футболиста, который его вдохновляет

Легендарный снукерист Ронни О'Салливан назвал футболиста, который его вдохновляет
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан назвал спортсменов из других видов спорта, которые его вдохновляют.

«В индивидуальных видах спорта самым главным в этом плане для меня, очевидно, был Роджер Федерер. Сейчас это Новак Джокович, потому что он делает фантастические вещи в своём виде спорта. В футболе мой выбор очевиден – это Лионель Месси. Я думаю, он просто правит там. Когда смотришь на то, как он играет, кажется, что это нечто иное, не так ли? Мы все любим Месси. Я большой поклонник Лионеля, поклонник Джоковича, а также Усэйна Болта. Для меня он тоже один из королей», — приводит слова О'Салливана Daily Express.

Напомним, 15 апреля стартует чемпионат мира — 2023 по снукеру. О'Салливан поборется за рекордный восьмой титул.

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