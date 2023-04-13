Легендарный снукерист Ронни О'Салливан назвал футболиста, который его вдохновляет

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан назвал спортсменов из других видов спорта, которые его вдохновляют.

«В индивидуальных видах спорта самым главным в этом плане для меня, очевидно, был Роджер Федерер. Сейчас это Новак Джокович, потому что он делает фантастические вещи в своём виде спорта. В футболе мой выбор очевиден – это Лионель Месси. Я думаю, он просто правит там. Когда смотришь на то, как он играет, кажется, что это нечто иное, не так ли? Мы все любим Месси. Я большой поклонник Лионеля, поклонник Джоковича, а также Усэйна Болта. Для меня он тоже один из королей», — приводит слова О'Салливана Daily Express.

Напомним, 15 апреля стартует чемпионат мира — 2023 по снукеру. О'Салливан поборется за рекордный восьмой титул.