Скейтбордисты остались без призовых за участие в Спартакиаде-2022

Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин рассказал, что победители Спартакиады сильнейших остались без призовых, о которых заявляло Министерство спорта РФ.

Соревнования по скейтбордингу прошли 23–28 августа 2022 года в Москве.

«За Спартакиаду нам денег не дали. Оказалось, что призовые не положены тем, кто не отобрался на Олимпиаду в Токио, хотя, казалось бы, при чём тут это — у нас теперь своя Спартакиада. Интересно, что у нас был один человек, который должен был пройти отбор на Игры, это 12-летний Саша Гусев, который сломал руку на последнем отборе перед Токио. Оказалось, что несколько федераций остались за бортом. Хотя изначально было озвучено, что порядка 400 тысяч рублей получит победитель Спартакиады и так далее.

Спартакиада анонсировалась в том числе как инструмент поддержки спортсменов. Ну и зачем мне турнир, который только добавляет работы, если за месяц до этого был проведён чемпионат России? Провели, чтобы поддержать спортсменов, но остались без денег.

Мы плачем. И ребята тоже. Они спрашивают, зачем их два раза гоняли? Я всё время шучу, что наша олимпийская семья напоминает семью алкоголиков из анекдота, когда подорожала водка: «Папа, теперь ты будешь меньше пить?» — «Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть». Хотелось, чтобы как в нормальной семье было: если появился новый ребёнок, то родитель что-то от себя ему отдаст. А мы сироты брошенные. Детдомовцы», — приводит слова Вдовина «Матч ТВ».