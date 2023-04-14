Гандболистка Дмитриева расторгла контракт с ЦСКА и перешла в словенский «Крим»

Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Дарья Дмитриева покинула ЦСКА и подписала полноценный контракт со словенским клубом «Крим», сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение 27-летней разыгрывающей с новым клубом рассчитано на один сезон с опцией продления ещё на один год. Текущий сезон Дмитриева провела в «Криме» на правах аренды.

«Я хочу поблагодарить ЦСКА за то, что дали мне возможность быть игроком впервые появившегося клуба в столице нашей страны. В 2019 году я представляла, что команда может достичь многого. Так и случилось, мы прошли большой путь вместе с девчонками, руководством и, конечно же, нашими верными болельщиками.

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто относится к гандбольной команде ЦСКА. Я счастлива, что удалось играть за такой классный клуб, горжусь тем, что мы добились за эти годы, и поддержка, которая всегда преследовала нашу команду с трибун, навсегда останется в моём сердце. Надеюсь, у меня ещё появится возможность вернуться», — приводит слова Дмитриевой пресс-служба ЦСКА.

Словенский клуб занял пятое место на групповом этапе Лиги чемпионов и не смог преодолеть квалификационный раунд плей-офф.

Дмитриева является четырёхкратной чемпионкой России, а также обладателем Кубка России. В составе сборной России гандболистка стала олимпийской чемпионкой. За армейский клуб гандболистка играла с 2019 года, ранее она представляла тольяттинскую «Ладу» и волгоградское «Динамо».