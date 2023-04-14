Шипов: Непомнящему пора выработать защиту от импульсивных движений, дайте ему наручники

Известный российский комментатор и эксперт в области шахмат Сергей Шипов высказался о поражении российского гроссмейстера Яна Непомнящего в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

«Ян подорвался, как сапёр на мине. Один ход «не туда» — и конец! Бывает. Надо это как-то пережить, восстановиться — и играть как ни в чём не бывало.

Кстати, Непомнящему пора выработать защиту от нервных, импульсивных движений за доской. Морфи во время своих партий подкладывал ладони под пятую точку — специально для того, чтобы импульс сделать ход не приводил к результату мгновенно. Пока руку вызволишь из плена и донесёшь её до доски, успеваешь понять, в чём просчёт.

Вот и Яну пора приковывать свои руки к поручням кресла. Пока он будет их освобождать в жгучем желании срочно метнуть коня «не туда» — и он тоже поймёт, почему так играть не следует. Дайте ему наручники, братцы!» — написал Шипов в социальных сетях.