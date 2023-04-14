Партия была непростой, но равной до 28-го хода. А потом — катастрофа!

«Я просто упустил это». Роковая ошибка Яна Непомнящего, которая привела к поражению

Четвёртая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам оказалась важнейшей на старте противостояния. Пришедший в себя после страшного удара первых партий Дин Лижэнь жаждал отыграться и при помощи своего секунданта Рихарда Раппорта придумал оригинальную расстановку в дебюте, а Ян Непомнящий мечтал о новой победе, которая позволила бы ему повести в счëте с преимуществом в два очка и с большой долей вероятности вернуть корону в Россию.

Долгое время партнёры были достойны друг друга, схватка была красивой и равной, но потом у Непомнящего случился страшный слом, который даже немного напомнил те самые потрясения дубайского поражения в 2021-м…

Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Четвёртая партия

1.c4 Кf6 2.Кc3 e5 3.Кf3 Кc6 4.e3 Сb4 5.Фc2 С:c3 6.b:c3

Свежая трактовка, в отличие от более популярного 6.Ф:c3 Фe7 7.a3 d5, где получается сицилианская структура с переменой цвета. Но на одной из пресс-конференций Дин заявил, что у него нет столь мощного компьютера, как сколковский монстр россиянина Непомнящего, поэтому он не собирается лоб в лоб состязаться в глубине анализов при домашней подготовке. Китаец вновь уходит в сторону от основных продолжений.

6...d6 7.e4 0–0 8.Сe2

Хитрость белых в контроле за полем b5 8.g3 a6 9.Сg2 b5 – здесь чёрные легко получают контригру.

8… Кh5 9.d4 Кf4

По переписке встречалось 9… Фf6 10.g3 e:d4 11.К:d4 К:d4 12.c:d4 Ф:d4 13.Сb2 Фc5 14.0–0 с компенсацией за пешку. Ян выбрал более спокойную стратегию с ясным дальнейшим планом.

10.С:f4 e:f4 11.0–0

Когда-то у секунданта Дин Лижэня встречалось 11.h4!? Лe8 12.Сd3 Сg4 13.Кg1 f5 14.Крf1 (Раппорт – Зарагатский, 2013), с головоломными осложнениями.

11… Фf6

Видимо, при подготовке штаб Яна изучал и партии Раппорта, Непомнящий осуществляет ту же расстановку, что и противник Рихарда.

12.Лfe1 Лe8 13.Сd3 Сg4 14.Кd2 Кa5!?

Чёрные стоят хорошо, и можно было подключить последнюю неиграющую ладью 14… Лad8 (это вело к примерно равной спокойной игре). Но россиянин, вероятно, мечтая о ещё одной победе, вызвал огонь на себя – буквально спровоцировал Дина на жертву пешки.

15.c5!

Дин Лижэнь сразу бросился вперёд. Он полностью опомнился от потрясений старта и жаждал отыграться.

15…d:c5 16.e5 Фh6 17.d5

За отданную пешку у белых мощный центр, пешки готовы ринуться вперёд. Но оборона чёрных пока крепка.

17…Лad8 18.c4 b6 19.h3 Сh5

19… Сc8 20.Кf3, поэтому чёрные держат поле f3 под прицелом слона.

20.Сe4 Лe7 21.Фc3 Лde8 22.Сf3 Кb7 23.Лe2

Ян перегруппировался, и белым тоже надо быть аккуратными 23.С:h5 Ф:h5 24.Кf3 Фf5 25.Лad1 g5, и у чёрных может быть серьёзная встречная активность.

23...f6!?

Вместо выдержанного 23… Сg6 24.Лae1 Фg5 чёрные ещё больше повышают градус борьбы за доской.

24.e6

Теперь у белых защищённая проходная – настоящий гвоздь, но чёрный конь получает блокадное поле d6.

24…Кd6 25.Лae1 Кf5?!

Злосчастная идея перевести коня в центр, где многострадальная лошадь чёрных и погибнет. При 25… Сg6 у чёрных всё очень надёжно, и непонятно, где мог бы прорываться китайский гроссмейстер.

26.С:h5 Ф:h5 27.Лe4 Фh6 28.Фf3

Белые навалились на пешку f4, но позиция чёрных всё ещё защитима.

28…Кd4??

Роковая ошибка! Верно 28...g5! 29.g4 (29.g3 Ф:h3) 29… Кd6 30.Л4e2 Лf8, и чёрные могут надеяться на успешную оборону своей крепости.

29.Л:d4!

Наверное, российский претендент считал 29.Ф:f4?! Ф:f4 30.Л:f4 c6, подрывая белую цепь, но после жертвы качества Дин Лижэнь захватывает буквально все ключевые поля.

29…c:d4 30.Кb3 g5

Ничего не меняет 30...d3 31.Ф:d3 Фg6 32.Фc3 с выигранной позицией у белых.

31.К:d4 Фg6 32.g4!

Белые врываются на f5 конём, и одна эта их фигура с проходными сильнее ютящихся по последним линиям чёрных ладей.

32…f:g3 33.f:g3 h5 34.Кf5 Лh7 35.Фe4 Крh8

35...a5? 36.Кe7+ выигрывая ферзя.

36.e7

Белые прорываются по центру, и их пешки не остановить.

36…Фf7 37.d6 c:d6 38.К:d6 Фg8

38… Ф:e7 39.К:e8 проигрывает ещё быстрее.

39.К:e8 Ф:e8

Белые отыграли качество и при помощи своей сильной проходной быстро заканчивают охоту на чёрного короля.

40.Фe6 Крg7 41.Лf1 Лh6 42.Лd1 f5

42… Лh8 43.Лd8 с выигрышем.

43.Фe5+ Крf7 44.Ф:f5+ Лf6 45.Фh7+ Крe6 46.Фg7 Лg6

46… Ф:e7 47.Лe1+ с потерей ферзя.

47.Фf8

Чёрные сдались.

Счёт в матче сравнялся – 2:2.

На пресс-конференции Ян Непомнящий был откровенен. «Да, я просто упустил это», – сказал россиянин о последствиях разрушительного 28-го хода.

Как ни крути, это тяжелейший удар для Непомнящего, и инициатива на этом участке матча переходит к китайскому претенденту. Сейчас россиянину предстоит восстановиться за выходной, показать волю и характер, бороться не только с могучим соперником, но и с призраком матча с Карлсеном. И доказать не только нам, но и самому себе, что он может побеждать даже тогда, когда ситуация выходит из-под контроля.