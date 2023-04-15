«Ставите меня в неловкое положение». Ронни О'Салливан высказался о будущем женского тура

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан ответил на вопрос самой титулованной снукеристки в истории Рианн Эванс, будет ли он поддерживать обособление женского профессионального тура от мужского в будущем.

«Она суперзвезда. Ты не должна играть в мужском туре неделю за неделей. Всё должно быть как в теннисе или гольфе. Ты великолепна в том, что делаешь, все девушки фантастические.

Я бы с удовольствием попытался сделать что-нибудь с тобой и другими девушками, но пока я играю, это тяжело. У меня правда есть амбиции оставаться в снукере как можно дольше. Но когда я не играю, я определённо хочу поддерживать снукер любым способом и помочь женскому туру – это было бы фантастикой. Это то, что мы должны обсудить и попытаться воплотить в жизнь. Вы, девочки, заслуживаете этого, вы великолепны.

12-кратная чемпионка мира, какая легенда (об Эванс). У меня таких титулов всего семь, а у тебя 12. Ты ставишь меня в неловкое положение», — приводит слова Ронни Eurosport.uk.