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Чемпионат мира — 2023 по снукеру: пары 1/16 финала, призовой фонд, расписание, станет ли Ронни О’Салливан чемпионом?

«Пусть всё решат боги снукера». Ронни О’Салливан идёт за рекордным титулом чемпиона мира
Татьяна Постникова
Чемпионат мира — 2023 по снукеру
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Кто-то сможет помешать Ракете стать самым великим?

Сезон в снукере подходит к концу, а это значит, что болельщиков ждёт самое вкусное и яркое. Сегодня, 15 апреля, в Шеффилде стартует чемпионат мира – 2023. Действующий чемпион Ронни О’Салливан попытается стать величайшим снукеристом в истории, а остальные будут пытаться ему помешать.

Что же нужно знать о главном турнире сезона?

Золотой стандарт чемпионата мира

Чемпионат мира в Шеффилде пройдёт с 15 апреля по 1 мая. Текущий турнир станет 88-м в истории, а также юбилейным, 55-м турниром в «Крусибле», проводящемся по привычной всем схеме – на выбывание.

В нынешнем состязании, как и в предыдущие годы, сыграют 16 лучших снукеристов мира. Они поборются не только за титул чемпиона мира, но и за солидный денежный приз. Общий призовой фонд турнира – £ 2 395 000 (около 244 млн рублей по текущему курсу). Из этой суммы победитель получит £ 500 тыс. (чуть больше 51 млн рублей), а вице-чемпион – £ 200 тыс. Полуфиналистам положено по £ 100 тыс., четвертьфиналистам – по £ 50 тыс., участники 1/8 финала получат по £ 30 тыс., а те, кто вышел в основную стадию – по £ 20 тыс.

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Отдельно вознаграждение снукеристы могут получить за максимальный брейк в 147 очков (£ 40 тыс.) и лучшую серию по итогам турнира – £ 15 тыс.

Формат текущего ЧМ будет стандартным. В 1/16 финала снукеристы будут играть до 10 побед во фреймах, в 1/8 финала и четвертьфинале – до 13 побед. В полуфинале – до 17, а в финале максимум 35 фреймов до 18 побед.

Состав участников чемпионата мира — 2023

С 3 по 12 апреля в Шеффилде проходила квалификация чемпионата мира, по итогам которой был определён полный состав участников ЧМ – 32 человека. 13 апреля состоялась жеребьёвка пар 1/16 финала, они получились следующими:

Ронни О’Салливан (1) – Пан Цзюньсюй (35);
Дин Цзюньхуэй (17) – Хоссейн Вафаей (23);
Люка Бресель (10) – Рики Уолден (24);
Марк Уильямс (8) – Джимми Робертсон (27);
Джадд Трамп (5) – Энтони Макгилл (21);
Джек Лисовски (13) — Ноппон Саенгхам (32);
Роберт Милкинс (14) – Джо Перри (31);
Шон Мёрфи (4) – Сы Цзяхуэй (80);
Марк Аллен (3) – Фань Чжэнъи (36);
Стюарт Бинэм (15) – Дэйв Гилберт (22);
Али Картер (12) – Джек Джонс (52);
Нил Робертсон (6) – У Ицзэ (62);
Кайрен Уилсон (7) – Райан Дэй (18);
Джон Хиггинс (11) – Дэвид Грейс (66);
Гэри Уилсон (16) – Эллиот Слессор (60);
Марк Селби (2) – Мэттью Селт (29).

Матчи 1/16 финала пройдут 15–20 апреля, 1/8 финала – 20–24 апреля. Четвертьфиналы намечены на 25–26 апреля, а полуфиналы – 27–29 апреля. Финал чемпионата мира запланирован на 30 апреля и 1 мая.

Стоит отметить, что ЧМ-2023 пройдёт без большого количества китайских игроков. На турнир в Шеффилде WPBSA из-за дела о ставках не допустила десять снукеристов, в том числе звёздных Яня Бинтао и Чжао Синьтуна. Во время чемпионата мира у китайских снукеристов будут свои заботы: 24 апреля они будут присутствовать на дисциплинарных слушаниях.

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Ронни О’Салливан снова станет чемпионом мира?

Главная интрига ЧМ-2023 – удастся ли действующему чемпиону мира Ронни О’Салливану защитить свой титул? В случае если это произойдёт, Ракета в восьмой раз выиграет турнир и станет самым титулованным снукеристом в истории на чемпионатах мира. Пока же Ронни делит первую строчку со Стивеном Хендри – у обоих игроков по семь побед на ЧМ.

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За свою карьеру защитить титул О’Салливану удавалось лишь однажды – в 2013 году. Правда, тогда англичанин пропустил большую часть сезона, готовясь к чемпионату мира. Не в пользу Ронни говорят и результаты этого сезона. Он выиграл Hong Kong Masters и Champion of Champions, но на рейтинговых турнирах не проходил дальше четвертьфинала. Тем не менее многие уверены, что добраться до финала Ронни точно будет по силам. Джимми Уайт, например, в качестве соперника Ракеты за звание чемпиона мира видит Марка Селби.

«Думаю, двумя финалистами будут Марк Селби и величайший игрок в истории Ронни О’Салливан», – предположил Уайт в интервью Eurosport.

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Сам Ракета не спешит с прогнозами, но считает, что мог бы бороться за титул.

«Будет ли у меня восьмой титул? Это интересный вопрос. Я попробую, попробую. Я чувствую себя хорошо. Думаю, что в этом году я достаточно хорошо себя зарекомендовал. У меня было несколько взлётов и падений, но я чувствую, что нашёл нужный выход. Я не рухнул и не потерялся, а остался на хорошем месте. В конце концов боги снукера возьмут всё в свои руки».

В 1-м туре О’Салливан сыграет с Пан Цзюньсюем. Матч англичанина и китайца откроет основную часть чемпионата мира. Вероятно, Ракета без проблем разберётся с соперником и в 1/8 финала, скорее всего, встретится с куда более сильным Дин Цзюньхуэем. В этом году Ронни уже крупно проигрывал Дину, но в «Крусибле» может взять своё. Его соперником в четвертьфинале может стать Марк Уильямс, но только в том случае, если окажется лучше, чем Рики Уолден, Люка Бресель и Джимми Робертсон.

Ну а в топ-4 в любом случае останутся только звёзды. Среди тех, кто выглядит наиболее уверенно – Шон Мёрфи и, конечно, Джадд Трамп. Первый в этом сезоне выглядит лучше, но у второго в последний год на чемпионатах мира получается почти всё. Но Ронни по силам одолеть и того, и другого.

Самым сильным игроком во второй половине сетки выглядит Марк Селби, наконец-то вернувшийся на снукерный Олимп. Впрочем, и ему ещё придётся изрядно потрудиться, чтобы добраться до нового финала чемпионата мира.

В ближайшие две недели всё решат класс и мастерство. Ну и боги снукера, конечно. Без их поддержки чемпионом мира не стать.

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