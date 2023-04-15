Дин Лижэнь: Непомнящий сыграл очень хорошую партию

Китайский шахматист Дин Лижэнь прокомментировал итоги пятой партии матча за звание чемпиона мира, завершившейся в субботу, 15 апреля, в Астане (Казахстан).
«Сегодня я играл в дебюте не так уж плохо, но всё же позиция была неприятной для игры. Думаю, решающим моментом было то, что мне следовало сыграть Фf6 вместо Кxf5. Я пропустил сильнейший ход g4. Ян сыграл очень хорошую партию.
Честно говоря, я не знаю, как освещается ход этого матча в Китае. Я совершенно не слежу за тем, что пишут и говорят о матче в медиа», — сказал гроссмейстер из Китая на пресс-конференции после матча.
Напомним, пятая партия матча за звание чемпиона мира завершилась победой российского шахматиста Яна Непомнящего. Общий счёт в титульном матче — 3:2. Шестая партия пройдёт в Астане в воскресенье, 16 апреля.
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