Дин Лижэнь: Непомнящий сыграл очень хорошую партию

Китайский шахматист Дин Лижэнь прокомментировал итоги пятой партии матча за звание чемпиона мира, завершившейся в субботу, 15 апреля, в Астане (Казахстан).

«Сегодня я играл в дебюте не так уж плохо, но всё же позиция была неприятной для игры. Думаю, решающим моментом было то, что мне следовало сыграть Фf6 вместо Кxf5. Я пропустил сильнейший ход g4. Ян сыграл очень хорошую партию.

Честно говоря, я не знаю, как освещается ход этого матча в Китае. Я совершенно не слежу за тем, что пишут и говорят о матче в медиа», — сказал гроссмейстер из Китая на пресс-конференции после матча.

Напомним, пятая партия матча за звание чемпиона мира завершилась победой российского шахматиста Яна Непомнящего. Общий счёт в титульном матче — 3:2. Шестая партия пройдёт в Астане в воскресенье, 16 апреля.