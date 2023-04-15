О'Салливан одержал победу в матче 1/16 финала чемпионата мира по снукеру

Британский снукерист Ронни О'Салливан одержал победу в первом матче чемпионата мира, который проходит в Великобритании. Спортсмен сыграл против китайского снукериста Пан Цзюньсюя, обыграв последнего со счётом 10-7.
Ронни О'Салливан — действующий чемпион мира по снукеру. Спортсмен является обладателем семи таких титулов и делит рекорд по их количеству с шотландским игроком в снукер Стивеном Хендри. В этом году британец может получить восьмой, и в таком случае он установит абсолютный рекорд по количеству титулов чемпиона мира в снукере.
Первый раунд чемпионата мира проходит с 15 по 20 апреля. Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.
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