Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

О'Салливан одержал победу в матче 1/16 финала чемпионата мира по снукеру

О'Салливан одержал победу в матче 1/16 финала чемпионата мира по снукеру
Аудио-версия:
Комментарии

Британский снукерист Ронни О'Салливан одержал победу в первом матче чемпионата мира, который проходит в Великобритании. Спортсмен сыграл против китайского снукериста Пан Цзюньсюя, обыграв последнего со счётом 10-7.

Ронни О'Салливан — действующий чемпион мира по снукеру. Спортсмен является обладателем семи таких титулов и делит рекорд по их количеству с шотландским игроком в снукер Стивеном Хендри. В этом году британец может получить восьмой, и в таком случае он установит абсолютный рекорд по количеству титулов чемпиона мира в снукере.

Первый раунд чемпионата мира проходит с 15 по 20 апреля. Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.

Материалы по теме
«Пусть всё решат боги снукера». Ронни О’Салливан идёт за рекордным титулом чемпиона мира
«Пусть всё решат боги снукера». Ронни О’Салливан идёт за рекордным титулом чемпиона мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023