Соперник О'Салливана ошибся ещё до начала матча

В субботу, 15 апреля, прошёл матч 1/16 финала чемпионата мира по снукеру, в котором действующий чемпион Ронни О'Салливан одержал победу над китайским спортсменом Пан Цзюньсюем со счётом 10-7.
Снукерист из Китая явно нервничал перед началом игры с легендой снукера О'Салливаном, поэтому ошибся ещё до начала матча. Пан Цзюньсюй прошёл не по тому маршруту к площадке для игры: он спустился не с легендарной лестницы театра «Крусибл», а прошёл по боковой дорожке.
Следом за китайским снукеристом по правильному пути — с лестницы — спустился Ронни О'Салливан, которого публика встретила громкими аплодисментами.
«Что ж, с точки зрения Пан Цзюньсюя, будем надеяться, что здесь, за столом, его чувство направления немного лучше! Он никогда не был здесь раньше, и он зашёл не с того входа, но он здесь и с нетерпением ждёт грандиозного события», — прокомментировал этот курьёзный момент журналист Eurosport.
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