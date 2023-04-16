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О'Салливан — о начале карьеры: скучаю по возможности знать, что могу сокрушить соперника

О'Салливан — о начале карьеры: скучаю по возможности знать, что могу сокрушить соперника
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Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан трогательно прокомментировал видео с одного из своих турниров в самом начале спортивной карьеры.

«Это меня немного волнует, и я сожалею. Что с случилось с этим парнем? Куда он пошёл? Не могу поверить, что вы нашли это. Какой игрок! Тогда я был просто очень хорош технически. По сравнению с тем временем, сейчас я просто занят работой.

В детстве я был неумолим. Я бы выиграл всё — юниоров, любителей, профессионалов. Помню, как Энтони Хэмилтон однажды подошёл к моему приятелю и сказал: «Ты привёл его, не так ли?» Он был хорошим игроком, а мне было 13. Никто не хотел играть со мной. Это теперь у соперников есть половина шанса, если я допустил несколько ошибок. Тогда им некуда было идти. Они били под дулом пистолета — я так по этому скучаю. Когда ты в начале пути, ты просто чувствуешь себя поездом без тормозов, и всё это так удобно и приятно. Это то чувство, ради которого ты живёшь.

Я скучаю по возможности знать, что могу сокрушить соперника. Сейчас я не уверен. Это видео — то, о чём я говорю. И я говорю об игроках мирового класса. Я был очень уверен в себе с 12 до 16 лет», — сказал О'Салливан в интервью Daily Mail.

Ронни О'Салливан — легендарный британский снукерист. Ему уже принадлежит рекорд по количеству титулов чемпиона мира, он делит его со Стивеном Хендри. С 15 апреля в Великобритании проходит чемпионат мира по снукеру, на котором О'Салливан попытается заполучить восьмой титул чемпиона мира. В этом случае спортсмен установит абсолютный рекорд по титулам в снукере.

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