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Ведущий украинский пловец критически высказался о запрете соревнований с россиянами

Ведущий украинский пловец критически высказался о запрете соревнований с россиянами
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Серебряный и бронзовый призёр Олимпиады-2020 украинский пловец Михаил Романчук критически высказался о решении властей Украины запретить своим спортсменам выступать на соревнованиях, в которых будут задействованы россияне.

Наложенные ограничения относятся ко всем представителям национальных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта.

«У меня много мыслей по этому поводу, но всё, что я хочу сказать, это то, что мне это не нравится. Это решение касается очень многих спортсменов. А мы, естественно, хотим конкурировать», — приводит слова Романчука Dagbladet со ссылкой на TT.

26-летний Романчук специализируется в плавании на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем. Михаил также является многократным призёром чемпионатов мира, пятикратным чемпионом Европы.

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