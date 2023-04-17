Макилрой потерял $ 3 млн за отказ выступить на турнире в Южной Каролине

Третий номер мирового рейтинга гольфа, североирландец Рори Макилрой потерял 25% от своего бонуса в $ 12 млн, который он заработал за второе место после Тайгера Вудса в прошлогоднем списке PIP, который вознаграждает гольфистов, оказавших наибольшее положительное влияние на PGA Tour.
Данное вознаграждение было учреждено в качестве меры, противодействующей угрозе набирающей обороты LIV Golf — арабской Суперлиги — и предполагает, что лучшие игроки соревнуются друг с другом на более частой основе.
Как сообщает Tennis World USA со ссылкой на источники в PGA, Макилрой лишился $ 3 млн за снятие с турнира RBC Heritage, который проходил с 10 по 16 апреля в Хилтон-Хед-Айленд (Южная Каролина).
Игроки могут пропустить назначенный турнир и при этом получить полный бонус, но североирландец уже пропустил два из них. Ранее он не принял участия в Augusta Masters, первом турнире серии «Большого шлема» в сезоне. Чтобы пропустить второй турнир без штрафа, игрокам необходимо предоставить уважительную причину, чего Макилрой не сделал.
Напомним, заработок Макилроя по итогам 2022 года до вычета вышеназванной суммы составил $ 44,8 млн.
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