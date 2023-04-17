На 30-м году жизни скончалась разыгрывающая «Астраханочки» Виктория Дивак
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На 30-м году жизни скончалась разыгрывающая «Астраханочки» Виктория Дивак, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. Причины случившегося со спортсменкой не сообщаются.
Виктория – воспитанница волгоградской школы гандбола. Карьеру начала в клубе «Динамо-Синара», с которым трижды становилась чемпионкой России. Выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.
Играя за границей, Дивак завоевала золото чемпионата Беларуси, дважды стала обладательницей Кубка Беларуси и победительницей второй национальной лиги Франции. В составе юниорской сборной России в 2009 году Виктория выиграла чемпионат Европы.
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