Сегодня, 18 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сражается за титул с представителем Китая Дин Лижэнем.
Матч проходит необычайно интересно. Четыре из шести прошедших партий завершились победой одного из соперников. В последней на данный момент, шестой партии Лижэнь обыграл Непомнящего белыми фигурами и сравнял счёт в матче – 3-3.
Седьмая партия начнётся в 12:00 мск. Непомнящий будет играть белыми фигурами. «Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: «Как завершится седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023?»
Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».
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