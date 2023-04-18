Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Как завершится седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023?

Как завершится седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023?
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сражается за титул с представителем Китая Дин Лижэнем.

Матч проходит необычайно интересно. Четыре из шести прошедших партий завершились победой одного из соперников. В последней на данный момент, шестой партии Лижэнь обыграл Непомнящего белыми фигурами и сравнял счёт в матче – 3-3.

Седьмая партия начнётся в 12:00 мск. Непомнящий будет играть белыми фигурами. «Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: «Как завершится седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023?»

Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

Материалы по теме
Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Ян играет белыми. Время побеждать? LIVE
Live
Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Ян играет белыми. Время побеждать? LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023