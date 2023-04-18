На балконе найдены телефон и бокал вина: новые подробности гибели Виктории Дивак

Стали известны новые подробности гибели чемпионки России по гандболу Виктории Дивак. Близкий к следствию источник издания «МК в Астрахани» сообщил, что спортсменка выпала не из окна, а с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже.
Такая версия была выдвинута после того, как на балконе были обнаружены мобильный телефон спортсменки и бокал вина. Также сообщается, что дверь в квартиру была заперта изнутри, а предсмертную записку Виктория Дивак не оставила.
Сейчас у следствия две версии событий: несчастный случай и суицид. Криминальная версия не рассматривается, так как гандболистка находилась в квартире одна.
В понедельник, 17 апреля, тело гандболистки клуба «Астраханочка» Виктории Дивак было обнаружено под окнами дома, в котором проживала спортсменка. По данным следствия, девушка упала с восьмого этажа, о чём свидетельствуют травмы, обнаруженные экспертами.
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