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Следствие рассматривает две версии гибели гандболистки Виктории Дивак

Следствие рассматривает две версии гибели гандболистки Виктории Дивак
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Следствие назвало версии гибели трёхкратной чемпионки России по гандболу Виктории Дивак. В понедельник, 17 апреля, тело спортсменки было обнаружено около дома по улице Софьи Перовской в Астрахани, в котором она проживала. По предварительным данным, гандболистка выпала из окна восьмого этажа: на теле были обнаружены характерные для падения с высоты травмы.

«Следствие рассматривает две версии случившегося — несчастный случай и суицид», — заявил представитель правоохранительных органов в интервью «РИА Новости».

Криминальная версия, по сообщениям источника, не рассматривается: Виктория Дивак находилась дома одна, а дверь в квартиру на восьмом этаже была закрыта.

Гандболистка проводила второй сезон в клубе «Астраханочка». Через три недели Виктории Дивак могло исполниться 30 лет.

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