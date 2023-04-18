Байден наложит вето на решение о запрете школьникам-трансгендерам участия в соревнованиях

Президент США Джо Байден заявил, что наложит вето на решение Конгресса США о запрете школьникам-трансгендерам участия в спортивных соревнованиях.

Административно-бюджетное управление делами президента США подвергло критике инициативу палаты представителей. В пресс-релизе сказано: «Закон означает абсолютный запрет для трансгендеров-учащихся, даже настолько юных как школьники начальных классов, играть в командах в соответствии с их гендерной идентичностью. Дискриминации не место в наших школах или на наших игровых площадках… Если президенту представят на подпись законопроект, он его заветирует», — цитирует «РИА Новости» со ссылкой на сайт Белого дома.

Палата представителей Конгресса США выдвинула инициативу с целью защиты девушек в спорте от конкуренции со стороны юношей, прошедших операцию по смене пола.