Байден наложит вето на решение о запрете школьникам-трансгендерам участия в соревнованиях

Президент США Джо Байден заявил, что наложит вето на решение Конгресса США о запрете школьникам-трансгендерам участия в спортивных соревнованиях.
Административно-бюджетное управление делами президента США подвергло критике инициативу палаты представителей. В пресс-релизе сказано: «Закон означает абсолютный запрет для трансгендеров-учащихся, даже настолько юных как школьники начальных классов, играть в командах в соответствии с их гендерной идентичностью. Дискриминации не место в наших школах или на наших игровых площадках… Если президенту представят на подпись законопроект, он его заветирует», — цитирует «РИА Новости» со ссылкой на сайт Белого дома.
Палата представителей Конгресса США выдвинула инициативу с целью защиты девушек в спорте от конкуренции со стороны юношей, прошедших операцию по смене пола.
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