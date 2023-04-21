Экс-глава японской компании получил условный срок за взятки на ОИ-2020

В пятницу, 21 апреля, окружной суд Токио вынес приговоры трём топ-менеджерам японской компании по производству деловой одежды. Экс-президент компании Aoki Аоки Хиронори получил условный срок за взяточничество на Олимпийских играх 2020 года.
Менеджеров обвинили в даче взяток на общую сумму 28 млн иен (около $ 210 тыс.) бывшему главе организационного комитета ОИ-2020 Харуюки Такахаси с целью заключения наиболее благоприятных для компании спонсорских контрактов.
Аоки Хиронори получил условный срок в 2,5 года, его брат — Аоки Такахиса, бывший вице-председатель Aoki, получил 1,5 года, а экс исполнительный директор компании — условный срок в 1 год.
Ранее 15 лицам, возглавлявшим пять японских фирм, причастных к проведению Олимпийских игр в Токио, были предъявлены обвинения в коррупции на турнире.
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