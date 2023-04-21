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Евгений Рылов завоевал золото ЧР в плавании на 200 метров на спине

Евгений Рылов завоевал золото ЧР в плавании на 200 метров на спине
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов выиграл чемпионат России по плаванию, который проходит в Казани, на дистанции 200 метров на спине.

Двукратный призёр Олимпийских игр – 2020 Климент Колесников стал третьим на дистанции 100 метров вольным стилем, уступив Владиславу Гринёву и Андрею Минакову.

Плавание. Чемпионат России. Казань
Мужчины. Спина. 200 м

1. Евгений Рылов – 1.55,50.
2. Алексей Ткачёв – 1.57,20.
3. Дмитрий Савенко – 1.57,21.

Вольный стиль. 100 м

1. Владислав Гринёв – 47,97.
2. Андрей Минаков – 48,32.
3. Климент Колесников – 48,54.

Женщины. Баттерфляй, 100 м

1. Светлана Чимрова – 57,34.
2. Арина Суркова – 57,93.
3. Дарья Клепива – 58,35.

Вольный стиль, 50 м

1. Арина Суркова – 24,58.
2. Мария Каменева – 24,97.
3. Елизавета Клеванович – 25,25.

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