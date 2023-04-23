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«Зенит-Казань» стал первым финалистом плей-офф мужской Суперлиги

«Зенит-Казань» стал первым финалистом плей-офф мужской Суперлиги
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Волейболисты новосибирского «Локомотива» уступили «Зениту-Казань» в четвёртом матче полуфинальной серии мужской Суперлиги, который прошёл в Новосибирске. Гости одержали волевую победу победу со счётом 3:2 (21:25, 23:25, 25:21, 25:20, 15:13) и стали первыми финалистами плей-офф мужской Суперлиги, одержав победу в серии — 3-1.

Хозяева выиграли два первых сета, однако гости смогли найти в себе силы перевернуть ход поединка.

Напомним, на предварительном этапе команды заняли первое и четвёртое места и напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Зенит» в двух матчах обыграл нижегородский АСК (3:0, 3:2), а «Локомотиву» потребовалось три матча для победы над «Белогорьем» (3:0, 1:3, 3:0).

В финале соревнований соперником казанской команды станет победитель противостояния «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург). На данный момент москвичи впереди в серии — 2-0.

Пари Суперлига - плей-офф (м). 1/2 финала. 4-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
2 : 3
Зенит-Казань
Казань
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