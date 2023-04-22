«Не можем падать на задницу и бояться». «Локомотив» закончил фантастическую серию «Зенита»

«Локомотив» прервал 34-матчевую победную серию казанского «Зенита», который не уступал с октября прошлого года. Аншлаг на трибунах и родные стены позволили новосибирцам добраться до четвёртого матча серии, подсократив отставание до 1-2.

Преимущество площадки – фактор, который стал решающим в этом плей-офф ещё в 1/4 финала чемпионата России. Своя площадка помогла и в этот раз.

Лубурич уничтожил в диагонали, Абаев классно подчищал

Главная интрига этой серии: насколько хватит Дражена Лубурича в диагонали. Серб играет на обезболивающих после травмы спины – ещё пару дней назад он не мог даже тренироваться, а гостевую серию пропустил полностью – с тоскующим видом сидел поодаль от команды. Дражена в буквальном смысле поставили на ноги.

И он стал выбором №1 в диагонали сегодня – Пламен Константинов посадил на лавку Илью Казаченкова, эффективность которого в прошлых матчах была не больше 40%. Главное, казанцы понимали, как его чехлить: на высоте, но без скорости россиянин смотрелся менее выгодно, чем коллега по амплуа. И Лубурич оправдал ожидания коуча в первом же сете: его шесть очков в семи атаках помогли «Локомотиву» забрать партию.

Дражен вообще стал лидером по этому показателю: 20 очков, четыре эйса и 53% реализации. Он настолько напугал казанский блок, что те вечно поджидали того на сетке. Блокирующие держали в голове передачи на серба и не могли не делать движения в его сторону. Но полторы партии спустя связующий Константин Абаев будто специально выключил того из игры – пасы всё реже находили серба, за атаку отвечали доигровка и центр.

Связка, кстати, и стал главным теневым героем матча. Например, из 38% приёма Костя в первой партии выкрутил 76% в атаке. Он грамотно отдавал на края и часто задействовал мощный первый темп – Ильяса Куркаева или Дмитрия Лызика.

Дражен Лубурич Фото: ВК «Локомотив»

То ли Абаев понимал, что казанцы когда-нибудь да найдут ключи к атакам серба, то ли просто решил поберечь того – к середине второго сета было видно, что Дражен стал медленнее, прыгучесть тоже ушла. Третью партию Лубурич практически достоял на площадке. Но его присутствие постоянно давило на «Зенит».

«Сегодня мы не справились ни с одним элементом. Как бы это ни выглядело, цифры не такие у нас ужасные. Просто Новосибирск был на высоте. У нас не получилось ничего им противопоставить. Сделаем работу над ошибками, ещё больше адаптируемся к часовому поясу, надеюсь. И послезавтра дадим бой», – сказал Алексей Вербов после матча.

Пламенная речь Вербова

«Локо» настолько играючи смотрелся на всех позициях, что Вербову даже пришлось повысить голос во время одного из перерывов. «Мы не можем на флоте падать на задницу, ****, и бояться. Наоборот, шаг навстречу. Когда Лубурич подаёт – сесть ниже, допаснуть высокий мяч, *** по высоте, подстраховать – вот задача! Они не будут долго держать такой уровень».

Алексей Вербов Фото: ВК «Локомотив»

Казалось, не помогла и встряска, ведь в какой-то момент разрыв во второй партии вырос до неприличного – 14:7. В этот отрезок волейболисты «Локо» куражились как могли: два спасения Омара Курбанова, одиночный блок канадца Джона Перрина на Михайлове, эйс Абаева и забитый в пол переходящий мяч от Куркаева. И тут тренер «Казани» решил сменить тон: начал, наоборот, подбадривать парней: «Неважен счёт на табло, надо найти свою игру. Не надо бросаться спасать эту партию».

После чего железнодорожники едва не упустили инициативу: соперники даже пришли к сетболу, но проиграли концовку. Тогда «Зенит» как раз заиграл в своём темпе: заработал блок – шесть раз казанцы чехлили соперников на сетке только в течение полусета, что и позволило отыграться и даже выйти вперёд. Но на решающем мяче соперников неожиданно ошибся Максим Михайлов: отправил мяч в аут и подарил новосибирцам концовку. Хотя отдай такой сет «Локомотив», и неясно, откуда пришлось бы набираться уверенности.

Максим Михайлов Фото: ВК «Зенит-Казань»

«Команда оставила своё сердце на площадке»

И третья партия отчасти повторила сюжет второй: в концовке зенитовцы сократили отставание до -1 и вроде бы даже сравняли счёт, однако видеопросмотр показал, что Омар Курбанов нашёл мячом мизинец Кристенсона, а вместе с тем и матчпойнт – 25:23.

Доигровщик стал главным в нападении у «Локо» в третьем сете. Тогда практически не привлекали к атакам Лубурича – видимо, с расчётом на недавнее повреждение. Так что Курбанов забрал девять очков в 13 атаках. Вообще, Омар оправдывает доверие. Ему не хватает стабильности в приёме, но в атаке он надёжная опция.

Если Дражен будет готов хотя бы на 60%, здесь видится четвёртый и даже пятый матч серии. Хочется, чтобы туда отправились команды в оптимальных составах – без очередных травм «Локомотива». Ведь в концовке встречи повреждение получил либеро Роман Мартынюк – на последнем приёме его заменил Семён Кривитченко. Надеемся, ничего серьёзного, ведь в новосибирском центре волейбола точно будет ещё один аншлаг. А там хотят видеть своих в полном составе.

«Видите эту реакцию трибун – это оценка болельщиками того, как команда играла. И как оставила своё сердце на площадке, – сказал Пламен после матча. – Получилась красивая игра. Похожая на предыдущую в Казани. Только тогда концовки были не наши. Несмотря на 3:0 в двух матчах подряд, борьба была серьёзная».