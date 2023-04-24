Волейболисты московского «Динамо» вышли в финал ЧР, обыграв санкт-петербургский «Зенит»

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Волейболисты московского «Динамо» вышли в финал чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В третьем матче полуфинальной серии национального первенства в Санкт-Петербурге бело-голубые нанесли поражение местному «Зениту» со счётом 3:0 (25:19, 36:34, 25:23).

Два предыдущих матча серии, которые прошли в Москве, также завершились победой «Динамо (3:2, 3:0).

Столичная команда выиграла серию со счётом 3-0 и вышла в финал соревнований. За титул «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом». Санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» разыграют бронзовые медали. Финальная серия начнётся 1 мая.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Третий матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (19:25, 34:36, 23:25).

Итоговый счёт в серии – 0-3.