Гурбанбердиева — о ЧР по синхронному плаванию: я была сконцентрирована, была в моменте

Чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева рассказала о впечатлениях от выступления на чемпионате России, на котором спортсменка в паре с Александром Мальцевым представила новую техническую программу под Вивальди.
«Я люблю такое, хотя немного устала быть всегда угрюмой, злой, страдающей. Мне хочется чего‑то весёленького, как было у нас в «Sing, Sing, Sing». Хочется чего‑то нового, но мне действительно по душе такое.
Заканчивать выступления в первый день ЧР? Да, не успеваю насладиться. Одной программы, безусловно, мало. Чувствую себя какой‑то неполноценной. Я просто очень люблю выступать: даже если десять раз выйду на старт, мне будет мало. Мне нравится этот предстартовый настрой, лёгкое нервное напряжение.
Сегодня, кстати, я очень последовательно старалась проживать каждую эмоцию от этого выступления. Бывает так, что выступление проходит, а ты ничего не понял. Сегодня было иначе, я была сконцентрирована, была в моменте. Мне понравилось», — цитирует Гурбанбердиеву «Матч ТВ».
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