Тренер российских синхронисток высказалась о появлении мужчин в составе групп

Тренер сборной России Татьяна Данченко рассказала, насколько сильно способно изменить синхронное плавание появление мужчин в составе олимпийских групп и станет ли это преимуществом.
«В поддержках, возможно, какое-то преимущество будет. Но гораздо важнее здесь другой вопрос: как конкретный мальчик будет в конкретной группе стоять, не имея подобного опыта? Это очень серьёзный навык, который вырабатывается у синхронисток с детства. Это сложно во всех аспектах — правильно держать равнение, правильно работать в проплывах. В коллективной работе есть масса нюансов, которые реально отрабатываются годами.
Все сильные группы работают очень плотно и слаженно, поэтому любое недостаточно выверенное движение, чуть большая амплитуда в движении руки или ноги становится травмоопасной. Были случаи переломов и руки, и ноги, и носа. В этом плане группа — наиболее ювелирный вид программы. Поэтому девочек очень тщательно учат подбирать руки и ноги так, чтобы друг друга не травмировать. Ввести нового человека в слаженный механизм за год до Игр и не нарушить при этом общую работу — неимоверно сложная задача. И огромная ответственность для любого тренера», — приводит слова Данченко RT.
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