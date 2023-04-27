РФС передал права на проведение чемпионата России по мини-футболу АПМФК «Суперлига»

Российский футбольный союз (РФС) передал права на проведение чемпионата России по мини-футболу Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов (АПМФК) «Суперлига», которая будет организатором соревнований с нового сезона, сообщает пресс-служба РФС. В сезоне-2022/2023 РФС и АПМФК «Суперлига» вместе проводили чемпионат России.
Решение о передаче прав было предусмотрено программой развития мини-футбола (футзала), которая была принята исполкомом РФС в декабре 2022 года. В соответствии с ней все профессиональные соревнования должны быть объединены в единую систему, что позволит более эффективно развивать клубы и повысить коммерческую ёмкость соревнований.
В соответствии с концепцией количество клубов Суперлиги должно быть увеличено с 10 до 14–16 за счёт перехода сильнейших клубов Высшей лиги и возрождения или привлечения клубов сильных футбольных брендов.
- 27 апреля 2023
-
22:40
-
21:37
-
21:10
-
20:22
-
19:44
-
19:14
-
18:19
-
16:53
-
15:51
-
15:40
-
15:15
-
11:27
-
10:23
-
10:05
-
09:55
-
08:35
-
08:10
-
07:50
-
00:56
-
00:33
-
00:15
- 26 апреля 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:19
-
22:06
-
22:00
-
21:14
-
21:00
-
21:00
-
20:19
-
19:59
-
19:47
-
18:40
-
18:26
-
16:36