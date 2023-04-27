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РФС передал права на проведение чемпионата России по мини-футболу АПМФК «Суперлига»

РФС передал права на проведение чемпионата России по мини-футболу АПМФК «Суперлига»
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Российский футбольный союз (РФС) передал права на проведение чемпионата России по мини-футболу Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов (АПМФК) «Суперлига», которая будет организатором соревнований с нового сезона, сообщает пресс-служба РФС. В сезоне-2022/2023 РФС и АПМФК «Суперлига» вместе проводили чемпионат России.

Решение о передаче прав было предусмотрено программой развития мини-футбола (футзала), которая была принята исполкомом РФС в декабре 2022 года. В соответствии с ней все профессиональные соревнования должны быть объединены в единую систему, что позволит более эффективно развивать клубы и повысить коммерческую ёмкость соревнований.

В соответствии с концепцией количество клубов Суперлиги должно быть увеличено с 10 до 14–16 за счёт перехода сильнейших клубов Высшей лиги и возрождения или привлечения клубов сильных футбольных брендов.

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