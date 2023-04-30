Суд в Гоа выпустил под залог задержанную за наркоторговлю призёра ОИ-1980 Варганову

Призёр Олимпийских игр 1980 года в плавании брассом на 200 метров Светлана Варганова, задержанная по обвинению в торговле наркотиками в Гоа (Индия), была выпущена под залог.
«Варганова отпущена под залог судом города Мапусы, это произошло 28 апреля. Разбирательство в её отношении продолжается. По имеющимся данным, выходить на связь с официальными российскими властями Варганова пока не намерена», — приводит ТАСС слова представителя диппредставительства, в консульском округе которого находится Гоа.
Ранее стало известно, что Варганова была арестована на Гоа по обвинению в продаже наркотиков. По версии следствия, бывшая спортсменка в течение нескольких лет проживала на Гоа и была членом наркокартеля, состоящего, помимо неё, ещё из двух человек: бывшего российского полицейского и «вора в законе», имя которого не называется, и местного жителя Акаша.
Ещё 14 апреля Варганову задержали в Индии, при ней были обнаружены наркотики. Позже были задержаны и её сообщники — также с веществами. Следствие указывает, что наркокартель распространял разнообразные наркотики. Также были обнаружены поддельные документы и наличные в виде индийских рупий, долларов США и тайских батов.
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