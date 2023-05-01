Блокирующий «Зенита-Казань»: «Динамо» было не в своей тарелке — они совершили много ошибок

Блокирующий казанского «Зенита» Александр Волков прокомментировал игру команды в первом матче финальной серии чемпионата России по волейболу с московским «Динамо».

На своей площадке «Зенит» одержал уверенную победу со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:17). Второй матч серии до трёх побед пройдёт в Казани послезавтра, 3 мая.

«Динамо» было не в своей тарелке — они совершили много ошибок. И следующая игра будет намного тяжелее, чем сегодня. Не расслабляемся. Есть свои заготовки, мы разбирали команду. Сегодня мы сыграли хорошую игру, всё получилось. Но это далеко не максимум, который мы ожидали. Ведь мы ждали более серьёзного сопротивления. Сегодня нам повезло. Обстановка потрясающая, особенно когда все достали плакаты — аж мурашки по телу пошли», — сказал Волков после матча.