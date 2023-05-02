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«Динамо» — «Локомотив»: во сколько матч финала женской Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 2 мая, состоится первый матч финальной стадии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между московским «Динамо» и калининградским «Локомотивом».

На предварительном этапе национального первенства команды заняли первое и второе места соответственно. В четвертьфиналах московское «Динамо» дважды обыграло краснодарских одноклубниц (3:0, 3:2), а «Локомотив» — тульскую «Тулицу» (3:0, 3:0). На полуфинальной стадии бело-голубые были сильнее челябинского «Динамо-Метар» (3:0, 3:2, 3:0), а «Локомотив» преодолел сопротивление саратовского «Протона» (3:1, 3:0, 3:1).

Финальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. Вторая встреча в Москве состоится 4 мая, затем, 8 мая, соперники встретятся в Калининграде.

2 мая финал «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининградская область) начнётся в 19:00 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».