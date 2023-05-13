Двое рыбаков в США получили по 10 дней тюрьмы за читерство на соревнованиях

Суд в Кливленде определил наказание для двух участников крупнейшего скандала в истории спортивного рыболовства, сообщает Daily Mail. 43-летний Джейкоб Раньян и 36-летний Чейз Комински получили по 10 дней реального тюремного срока и ещё по полтора года условного за читерство на соревнованиях.

В сентябре прошлого года на турнире по ловле светлопёрого судака в Огайо с призовыми на сумму около $ 28 тысяч для победителей их команда показала наилучший результат на взвешивании улова. Однако директор турнира Джейсон Фишер заметил, что пойманные рыбы кажутся тяжелее обычных. Он разрезал окуневых и обнаружил внутри свинцовые грузила, засунутые внутрь судака через глотку. После этого Раньян и Комински были дисквалифицированы.

На рыболовов подали в суд, в рамках сделки со следствием оба признали свою вину и с них были сняты некоторые обвинения. Помимо реального и условного сроков заключения спортсменов на три года лишат лицензии на рыбную ловлю. Также Комински согласился с конфискацией лодки стоимостью $ 100 тысяч. Оба также должны заплатить штраф в размере $ 2500, но половина его будет снята если каждый пожертвует по $ 1250 некоммерческой организации, которая занимается продвижением рыбалки с детьми.

В судебных протоколах также говорится, что весной 2022 года в отношении Раньяна и Комински уже проводилось расследование после обвинений в мошенничестве на другом турнире по ловле судака. Но тогда прокурор пришёл к выводу, что, хотя рыболовы могли жульничать, для предъявления им обвинения недостаточно доказательств.