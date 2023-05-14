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«Папочка вас очень любит». Болт трогательно поздравил сыновей-близнецов с днём рождения

«Папочка вас очень любит». Болт трогательно поздравил сыновей-близнецов с днём рождения
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Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт опубликовал в социальных сетях трогательный пост. Болт поздравил своих сыновей – близнецов Сандера и Сейнта Лео – с днём рождения.

Отметим, что о рождении близнецов Болта стало известно в июне 2021 года. Усэйн также имеет дочь, которую зовут Олимпия Лайтнинг, она родилась 17 мая 2020 года.

«С днём рождения, мои замечательные мальчики. Папочка вас очень любит», — подписал фото Болт.

Фото: из личного архива Усэйна Болта

Фото: из личного архива Усэйна Болта

Напомним, за время выступлений Болт стал автором восьми мировых рекордов. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016). На текущий момент Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 с) и 200 метров (19,19 с), а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.

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