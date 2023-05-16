Костенюк проиграла Тань Чжунъи в 1-м туре четвёртого этапа Гран-при ФИДЕ

Сегодня, 16 мая, проходят партии 1-го тура четвёртого женского Гран-при ФИДЕ. Соревнование идёт в Никосии. Александра Костенюк, выступающая под флагом Швейцарии, проиграла китаянке Тань Чжунъи.
Костенюк играла белыми фигурами. Александра сдалась после 54-го хода чёрных ввиду неизбежного мата.
В других партиях Екатерина Лагно победила Полину Шувалову, представительница Индии Харика Дронавалли обыграла Бибисару Асаубаеву, грузинка Нана Дзагнидзе победила соотечественницу Белу Хотенашвили, а азербайджанка Гюнай Маммадзаде одержала победу в игре с полькой Оливией Кёлбасой.
Женский Гран-при ФИДЕ проходит в четыре этапа. Этап в Никосии является заключительным. Две лучшие шахматистки по итогам Гран-при примут участие в Турнире претенденток – 2023/2024.
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