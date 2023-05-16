Лагно стартовала с победы на четвёртом этапе Гран-при ФИДЕ

Сегодня, 16 мая, проходят партии 1-го тура четвёртого женского Гран-при ФИДЕ. Соревнование идёт в Никосии. В одной из партий встречались россиянки Екатерина Лагно и Полина Шувалова, выступающие под нейтральным флагом. Лагно, игравшая белыми фигурами, одержала победу.

Шувалова признала поражение на 48-м ходу. В других партиях представительница Индии Харика Дронавалли обыграла Бибисару Асаубаеву, грузинка Нана Дзагнидзе победила соотечественницу Белу Хотенашвили, а азербайджанка Гюнай Маммадзаде одержала победу в игре с полькой Оливией Кёлбасой.

Женский Гран-при ФИДЕ проходит в четыре этапа. Этап в Никосии является заключительным. Две лучшие шахматистки по итогам Гран-при примут участие в Турнире претенденток – 2023/2024.