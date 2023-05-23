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Российская футзалистка растерзала финтами оборону сборной Узбекистана. Видео

Российская футзалистка растерзала финтами оборону сборной Узбекистана. Видео
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Женская сборная России по мини-футболу обыграла команду Узбекистана в первом товарищеском матче со счётом 4:1. Дубль в составе российской команды оформила Aнaстaсия Дурaндинa, по одному мячу забили Oксaнa Aлeмaйкинa и Maрия Самойлова. Гол престижа при счёте 0:4 забила Халида Дадабаева.

В составе сборной России отличный дриблинг продемонстрировала Софья Синцова, действия которой напомнили об аргентинце Лионеле Месси.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале сборной России по мини-футболу.

Подопечные Михаил Крюкова с 18 по 24 мая находятся на учебно-тренировочном сборе в Узбекистане, в рамках которого 22 и 23 мая запланированы два товарищеских матча национальных команд.

Мини-футбол. Товарищеский матч. Женщины

Узбекистан — Россия — 1:4 (0:0).

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