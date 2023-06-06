Китайские снукеристы Лян Вэньбо и Ли Ханг получили пожизненные дисквалификации

Независимая дисциплинарная комиссия Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA) вынесла решение в отношении десяти китайских игроков, обвиняемых в нарушениях, связанных с договорными матчами, сообщает пресс-служба WPBSA. Лян Вэньбо и Ли Ханг получили пожизненные дисквалификации, а также должны выплатить по £ 43 тыс. в качестве компенсации издержек.
Остальные восемь снукеристов признали свою вину, из-за чего сроки их дисквалификации были существенно сокращены от первоначальных. Лу Нин будет дисквалифицирован в течение 5 лет и 4 месяцев (до 6 апреля 2028 года), Янь Бинтао отстранён на 5 лет (до 11 декабря 2027 года), Чжао Синьтун – на 1 год и 8 месяцев (до 1 сентября 2024 года), Чжао Цзянбо – на 2 года и 4 месяца (до 7 апреля 2025 года).
Чан Биньюй дисквалифицирован на 2 года (до 7 декабря 2024 года), Бай Лангнинг – на 2 года и 8 месяцев (до 6 августа 2025 года), Чэнь Цзыфань – на 5 лет (до 20 декабря 2027 года), Чжан Цзянькан – на 2 года и 11 месяцев (до 1 декабря 2025 года). Каждый из них должен заплатить по £ 7500 в качестве издержек.
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