Гандболистка Дарья Дмитриева прокомментировала слова Трефилова о «червивых яблоках»

Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Дарья Дмитриева прокомментировала высказывание бывшего тренера женской национальной команды Евгения Трефилова об отъездах российских гандболисток за границу. Специалист упомянул в своём высказывании «червивые яблоки».

«Ну Евгений Васильевич всегда какие-то события так комментировал. Что тут скажешь? Он всегда такой. Как я могу говорить что-то про его мнение? Безусловно, я буду с ним общаться! Мы и не прекращали общаться, у меня никогда с ним никаких проблем не было. Всё нормально», — сказала Дмитриева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Дмитриева была отозвана из аренды в «Криме» (Словения) в ЦСКА на финальную серию чемпионата России.