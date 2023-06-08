Гандболистка Дарья Дмитриева прокомментировала слова Трефилова о «червивых яблоках»
Поделиться
Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Дарья Дмитриева прокомментировала высказывание бывшего тренера женской национальной команды Евгения Трефилова об отъездах российских гандболисток за границу. Специалист упомянул в своём высказывании «червивые яблоки».
«Ну Евгений Васильевич всегда какие-то события так комментировал. Что тут скажешь? Он всегда такой. Как я могу говорить что-то про его мнение? Безусловно, я буду с ним общаться! Мы и не прекращали общаться, у меня никогда с ним никаких проблем не было. Всё нормально», — сказала Дмитриева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, Дмитриева была отозвана из аренды в «Криме» (Словения) в ЦСКА на финальную серию чемпионата России.
Комментарии
- 8 июня 2023
-
13:32
-
13:18
-
02:13
-
00:44
-
00:36
-
00:18
- 7 июня 2023
-
22:56
-
21:55
-
20:33
-
19:55
-
19:44
-
14:28
-
13:33
- 6 июня 2023
-
22:58
-
22:13
-
21:45
-
21:03
-
18:30
-
16:21
-
11:04
- 5 июня 2023
-
20:55
-
20:05
-
17:59
-
17:48
-
17:21
-
16:56
-
16:50
-
15:34
-
14:55
-
12:28
-
12:23
-
10:48
-
10:32
-
09:40
- 4 июня 2023
-
21:30
Партнерский контент